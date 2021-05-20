Sondaj gemisi Japonya açıklarında derinlik rekoru kırdı

Japonya’da eski depremleri incelemek ve hasar tespiti amacıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışma neticesinde okyanusta sondaj çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmada yeni bir derinlik rekoru kırılarak 8 kilometreden fazla derine inildiği bildirildi.



Deniz tabanında gerçekleştirilecek çekimler için denizin dibine indirilen ekipmanın okyanusun dibine 8 kilometreden fazla indirilmesi işleminin iki saat 40 dakika sürdüğü bildirildi.



Kaimei Araştırma Gemisi'nden gerçekleştirilen sondaj çalışması, bölgedeki büyük depremlerin tarihini incelemek için yapılan projenin parçası çerçevesinde okyanusun dibine indirildiği belirtildi.



ESKİ DEPREMLERLE İLGİLİ AYRINTILAR TESPİT EDİLECEK



Japonya Çukuru'nda seçilen araştırma bölgesi, 2011'de Tohoku’da 9,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne çok yakın bir bölge olurken okyanustaki araştırmada Fukushima nükleer santralini yerle bir eden bir tsunaminin de etkilerinin tespit edileceği belirtildi.



Innsbruck Üniversitesi ortak keşif lideri Prof. Michael Strasser gerçekleştirilen proje ile ilgili okyanus dibinden çıkarılan tortuların eski depremlerin tarihi ile ilgili ayrıntıları tespit etmeyi sağlayacağını belirtti.



Strasser, çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kaptan ve ekibinin böylesine zorlu ekstra derin su karot operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmek için gösterdiği muazzam çabaları takdir ediyoruz” derken, “Şimdi ise ileriye bakıyoruz. Sıradaki görevimiz bu örnekler üzerinde okyanusların en derinleri ile ilgili bilimsel analizler yapmak" ifadelerini kullandı.



ESKİ REKOR 1978’DE



Önceki en derin su sondajı rekoru, RV Glomar Challenger tarafından Pasifik Okyanusu'nun güneyinde gerçekleştirilmişti. 1978'de Mariana Çukuru'nda yapılan çalışmada bilim insanları okyanusun 7 kilometre derininden örnekler alarak bilimsel incelemeler yapmışlardı.