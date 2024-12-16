Sorgulanmayı reddediyor: Güney Kore devlet başkanı ifadeye çağrıldı

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim davasına bakan özel savcılık ekibi, Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'a yeniden tebligat gönderdiğini açıkladı.



Savcılık, daha önce ifade vermeyi reddeden Yoon'un ikinci defa sorguya çağrıldığını bildirdi.



Bu arada Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon'un azline ilişkin ilk hazırlık duruşmasının 27 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.



Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, çarşamba gününden önce Yoon'un ifadesini talep edeceklerini açıklamıştı.



Savcılık, Yoon'un ifade talebini bu kez de geri çevirmesi durumunda tutuklanması için mahkemeye başvurabilir.



Yoon, dün ifade vermek için Seul Bölge Savcılığına çağrılmış ancak henüz avukat tutmadığını gerekçe göstererek ifade vermeye gelmediğini bildirmişti.

