Soros: Corona virüs AB’nin sonunu getirebilir

Milyarder yatırımcı George Soros corona virüs salgınının ekonomi ve siyaset üzerine olası etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.



İngiliz Independent gazetesinin sorularını yanıtlayan Soros salgının AB’nin parçalanmasına neden olacağını öne sürdü.



89 yaşındaki Soros konu ile ilgili yaptığı açıklamada “AB'nin hayatta kalması konusunda endişeliyim çünkü AB eksik bir birlik” dedi.



AB’nin işleyişinin bir hayli yavaş olduğunun altını çizen Soros corona virüs salgının hızla yayıldığı ve AB’nin bu yavaş yapısının salgının hızına yetişemediğini öne sürdü.



Almanya Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) durumu kötü olan ekonomileri canlandırmak için uyguladığı tahvil alım programının Almanya Anayasası'nı kısmen ihlal ettiğini açıklamıştı.



Soros Almanya’nın bu adımının birliğin parçalanma sürecinin ilk işaretlerinden birisi olabileceği iddiasında.



Soros aynı mülakata küresel salgının kapitalizmin sonunu da getirebileceği iddiasında bulundu.