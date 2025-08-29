Sosisli sandviç yiyen 60 turist hastanelik oldu

Hastalananlar arasında Napoli ve Caserta’dan gelen turistler de bulunuyor. En sık görülen belirtiler ise kusma ve ishal olarak kaydedildi.



Yetkililer, olayın ardından restoranı önlem amaçlı kapattı. Çok sayıda misafirin kısa süre içinde benzer semptomlar göstermesi endişe yarattı.



İlgili gıdalar, laboratuvara gönderilerek incelemeye alındı. Zehirlenmeye yol açtığı düşünülen frankfurterler de analiz edilecek gıdalar arasında.



Benzer şekilde, sadece birkaç hafta önce Cosenza’da kontamine gıdalar nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmiş, yedi kişi ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.



Nicotera Belediye Başkanı Giuseppe Marasco, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölgemizdeki işletmeler, hijyen ve gıda güvenliği konusunda son derece titizdir ve düzenli denetimlere tabidir'' ifadelerine yer verdi.

Ağustos ayında İtalya genelinde benzer vakalara rastlandı. Lazio kıyılarındaki Formia’da, 50-60 yaşları arasındaki 10 tatilci yemek sonrası rahatsızlandı.

Bunun öncesinde Calabria’da Luigi Di Sarno adlı bir kişi, sosisli sandviç yedikten sonra botulizm nedeniyle hayatını kaybetmişti.



