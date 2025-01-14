Sosyal medya fenomenleri Suriye'nin başına bela oldu: Delilleri yok ediyorlar
Suriye'deki sosyal medya paylaşımı yapmak isteyen içerik üreticileri, Esad rejiminin suçlarını sergileyen delillere zarar vermeye başladı. Cezaevleri, istihbarat şubeleri ve devlet binalarına giren fenomenler, evrakları dağıtıp, paylaşım için delillere zarar veriyorlar. En son, Esad rejiminin ciddi insanlık suçu işlediği Lazkiye cezaevi paylaşım için boyandı, duvarlarına resimler yapıldı.
Sosyal medya sitelerinde sözde “influencer” ya da fazla takipçili kişiler, binlerce insanın yaşamını yitirdiği, sorgulandığı, Suriye'deki cezaevlerine zarar vermeye başladı.
Video çekip sosyal medyada paylaşmak isteyenler, istihbarat merkezleri, güvenlik birimleri ve askeri tesislere girerek, aslında birer suç mahalli olan bu yerlere zarar veriyor.
Paylaşım için evrakları yağmalıyorlar, eski rejimin suç işlediğine delil olabilecek her şeye zarar veriyorlar.
Suriye'li yetkililer, bu tesislerde insanlara işkence yapıldığını, ailelerin acı çektiğini belirterek, fenomenleri uyardı.
Son olarak bir grup fenomen Lazkiye Cezaevi'ne girdi. Duvarlara resimler çizip, delil niteliğindeki her şeye zarar verdi.
Fenomenler, paylaşım için insan kemiklerine, işkence izi taşıyan duvarlara ve binalardaki delil niteliğindeki yapılara zarar verdi.
BM ile birlikte çalışarak Esad rejiminin suçlarını ortaya çıkarmaya çalışan ekipler, bu paylaşımlara tepkili.
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