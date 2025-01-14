Sosyal medya fenomenleri Suriye'nin başına bela oldu: Delilleri yok ediyorlar

Sosyal medya sitelerinde sözde “influencer” ya da fazla takipçili kişiler, binlerce insanın yaşamını yitirdiği, sorgulandığı, Suriye'deki cezaevlerine zarar vermeye başladı.

Video çekip sosyal medyada paylaşmak isteyenler, istihbarat merkezleri, güvenlik birimleri ve askeri tesislere girerek, aslında birer suç mahalli olan bu yerlere zarar veriyor.

Paylaşım için evrakları yağmalıyorlar, eski rejimin suç işlediğine delil olabilecek her şeye zarar veriyorlar.