Sosyal medya protestoları istifa getirdi: Nepal başbakanı görevi bıraktı

Nepal'de sosyal medya plarformlarına getirilen yasak sonrası başlayan gençlik protestolarında can kaybı 19'a çıkarken, Başbakan Sharma Oli istifasını açıkladı.

Oli, yaptığı açıklamada, sorunun çözümünü kolaylaşturmnak ve siyasi olarak çözüme yardımcı olmak için istifa ettiğini söyledi.



Hükümetin kısıtlamaları kaldırmasını ve yolsuzlukla mücadele etmesini talep eden gençlerin eylemlerinin ardından hükümet, sosyal medya yasağını geri çekti.



Nepal polisi, yıllardır protestoculara yönelik en ölümcül müdahalelerinden birini gerçekleştirmişti.

İletişim Bakanı Prithvi Subba Gurung, AFP'ye verdiği demeçte, “Z kuşağının talepleri arasında yer alan sosyal medya platformları açıldı” dedi. Gurung, bu kuşağın çoğunlukla 20'li yaşlarındaki gençleri kastetti.



Gurung, “Protestocularla konuşmaya açığız” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ



Bu sabah birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ancak şiddet ve ölümlerden öfkelenen gruplar yeniden sokağa çıktı.

Protestocu gençler, politikacıların mülklerini ve hükümet binalarını hedef aldı. Bazıları lastik yakarak yetkililerden hesap sorulmasını talep eden sloganlar attı.



23 yaşındaki öğrenci Yujan Rajbhandari, AFP'ye verdiği demeçte, “Yaklaşık 20 kişi devlet tarafından öldürüldü. Bu, polis şiddetinin boyutunu gösteriyor” dedi.



ÇATIŞMA NASIL BAŞLADI?

Hükümetin, 26 kayıtlı olmayan platforma erişimi kesmesinin ardından, 30 milyon nüfuslu Himalaya ülkesinde Facebook, YouTube ve X dahil olmak üzere birçok sosyal medya sitesi cuma günü engellendi.



Yasak, özellikle iletişim için bu uygulamalara büyük ölçüde bağımlı olan genç nesil arasında yaygın bir öfkeye yol açtı.



Uluslararası Af Örgütü, protestoculara karşı gerçek mermi kullanıldığını açıkladı ve Birleşmiş Milletler hızlı ve şeffaf bir soruşturma talep etti.

