Sosyal medya sözlüğü: Gençler bu kelimelerle ne demek istiyor?
28.11.2026 10:52
Son Güncelleme: 28.11.2026 10:53
Collins Sözlüğü, 2026 yılının kelimesi olarak "mogging"i seçti. Dictionary.com ise yılın kelimesi unvanını "-maxxing" ekine verdi.
Z ve Alfa kuşaklarının sosyal medyada sık kullandığı argo ifadeler, 2026 yılında dünyanın önde gelen sözlüklerine girdi. Peki gençler bu kelimelerle ne demek istiyor?
Sosyal medya platformları üzerinden hızla yayılan gençlik argosu, 2026 yılında dil kurumlarının ve sözlük editörlerinin yakın takibine girdi.
1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağı ile 2012-2025 yılları arasında doğan Alfa kuşağı, alt kültürlerden veya eski popüler kültür ürünlerinden aldıkları kavramları dönüştürerek günlük dile kazandırıyor.
Collins Sözlüğü, 2026 yılının kelimesi olarak "mogging"i seçti. Dictionary.com ise yılın kelimesi unvanını "-maxxing" ekine verdi.
Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yılın kelimesi kısa listesinde de "doomerism" ve "slopaganda" gibi güncel ifadeler yer aldı.
Oxford İngilizce Sözlüğü Kıdemli Editörü Jonathan Dent, BBC kanalına yaptığı açıklamada bu iki kelimenin günlük konuşma diline yakın olduğunu ancak klasik argo kalıplarına tam uymadığını söyledi.
King's College London Argo ve Yeni Dil Arşivi Direktörü Tony Thorne ise gençlerin dili kullanma biçimini "oldukça yaratıcı" diye niteledi.
Thorne, "Argo bize insanların gerçekte ne düşündüğünü, ne yaptığını ve genç kuşaklar için neyin önemli olduğunu gösteriyor" dedi.
SOSYAL MEDYADAN SÖZLÜKLERE: "MOGGING", "AURA" VE "-MAXXING"
Bu yıl kullanımı yüzde 210 artan "mogging", bir kişinin görünüşü, tarzı veya özgüveniyle başkasını gölgede bırakmasını anlatıyor.
Kökeni erkek odaklı çevrimiçi topluluklardaki "AMOG" (grubun alfa erkeği) ifadesine dayanan kelime, zamanla daha genel bir anlam kazandı.
Dilbilimci Grant Barrett, kelimelerin çıktıkları toplulukların dışına taştığını belirterek, konuşmacının o topluluğun tüm dünya görüşünü benimsediğini varsaymadan önce güncel kullanıma bakılması gerektiğini vurguladı.
Kişinin havalı olma durumunu ve özgüvenini ifade eden "aura" kavramı da yaygınlığını koruyor. Gençler havalı davranışlarla "aura puanı" kazanıldığını, utandırıcı durumlarda ise puan kaybedildiğini söylüyor.
Havalı görünmek için aşırı çaba harcamak ise "aura farming" olarak adlandırılıyor. Kişisel gelişim ve kendini en üst düzeye çıkarma takıntısı ise "-maxxing" ekiyle ifade ediliyor. "Uyku-maxxing" veya "protein-maxxing" gibi kullanımlar, bir eylemi olabilecek en iyi şekilde yapma çabasını anlatıyor.
Bu yıl kullanımı yüzde 210 artan "mogging", bir kişinin görünüşü, tarzı veya özgüveniyle başkasını gölgede bırakmasını anlatıyor.
YAPAY ZEKAYA YÖNELİK TEPKİ DİLE YANSIDI: "SLOP", "SLUDGE" VE "CLANKER"
Genç kuşakların yapay zekanın yükselişine dair kaygıları da yeni kelimeler doğurdu.
Düşük kaliteli yapay zeka görsellerini ve videolarını tanımlayan "slop", bu alandaki temel eleştiri kelimesi haline geldi.
Üretken yapay zeka ile hazırlanan düşük kaliteli propagandaları anlatan "slopaganda" kelimesinin kullanım sıklığı 2026 boyunca yüzde 1300 arttı.
Benzer bir alanda kullanılan "sludge" ise aynı ekranda birden fazla akışı birleştiren, örneğin bir oyun videosunun yanında sesli hikaye ve tatmin edici görseller sunarak izleyiciyi uzun süre ekrana bağlamayı hedefleyen içerikleri tanımlıyor.
Yapay zeka robotlarını ve sohbet botlarını alaycı bir dille niteleyen "clanker" ise ilk kez 2005 yapımı "Star Wars: Republic Commando" video oyununda droidler için kullanılmıştı.
Genç kuşakların yapay zekanın yükselişine dair kaygıları da yeni kelimeler doğurdu.
KUŞAKLAR ARASI MİZAH VE YAŞAM TARZI
2026'nın öne çıkan bir diğer kavramı olan "whimsy", sadece bir kelime değil bir yaşam tarzı olarak görülüyor.
Ekranlardan uzaklaşıp örgü örmek, parlak renkler giymek veya Londra'da ekim ayında düzenlenen elektrikli bisiklet mızrak dövüşü gibi sıra dışı etkinliklere katılmak bu neşeli ve çocuksu akımın parçalarını oluşturuyor. Gençler bu kavramı zaman zaman "WhimZ" şeklinde yazıyor.
Kuşaklar arası mizahın en belirgin örneği olan "unc" (amca), Afrika kökenli Amerikan İngilizcesindeki akrabalık terimlerinin aile dışı kişilere uyarlanmasından geliyor.
Gençler, çağa ayak uyduramayan veya yaşlı buldukları kişilere şaka yollu "unc" diyor. Thorne, yetişkinlerin bu ifadelerin çoğunun alaycı ve ironik olduğunu anlamakta zorlandığını belirtti.
1984 yapımı bilimkurgu korku filmi "C.H.U.D"dan türeyen "chud" kelimesi, zaman içinde siyasi bir hakaretten çıkıp genel olarak "kaybeden" veya "aptal" anlamında kullanılmaya başlandı.
Son olarak "-coded" eki ise bir şeyin veya kişinin belirli bir estetiği ya da duyguyu yansıttığını anlatıyor. Örneğin stres hormonu kortizolden türetilen "cortisol-coded", kaygı verici veya stresli durumları tanımlıyor.
Dilbilimci Grant Barrett, yetişkinlerin gençlerin kullandığı her kelimeyi benimsemek zorunda olmadığını hatırlatarak, "Bırakın gençlerin bazı gizemleri kalsın. Bu argo, onların arkadaşlık kurma ve kimlik geliştirme süreçlerinin bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.