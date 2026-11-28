KUŞAKLAR ARASI MİZAH VE YAŞAM TARZI

2026'nın öne çıkan bir diğer kavramı olan "whimsy", sadece bir kelime değil bir yaşam tarzı olarak görülüyor.

Ekranlardan uzaklaşıp örgü örmek, parlak renkler giymek veya Londra'da ekim ayında düzenlenen elektrikli bisiklet mızrak dövüşü gibi sıra dışı etkinliklere katılmak bu neşeli ve çocuksu akımın parçalarını oluşturuyor. Gençler bu kavramı zaman zaman "WhimZ" şeklinde yazıyor.

Kuşaklar arası mizahın en belirgin örneği olan "unc" (amca), Afrika kökenli Amerikan İngilizcesindeki akrabalık terimlerinin aile dışı kişilere uyarlanmasından geliyor.

Gençler, çağa ayak uyduramayan veya yaşlı buldukları kişilere şaka yollu "unc" diyor. Thorne, yetişkinlerin bu ifadelerin çoğunun alaycı ve ironik olduğunu anlamakta zorlandığını belirtti.

1984 yapımı bilimkurgu korku filmi "C.H.U.D"dan türeyen "chud" kelimesi, zaman içinde siyasi bir hakaretten çıkıp genel olarak "kaybeden" veya "aptal" anlamında kullanılmaya başlandı.

Son olarak "-coded" eki ise bir şeyin veya kişinin belirli bir estetiği ya da duyguyu yansıttığını anlatıyor. Örneğin stres hormonu kortizolden türetilen "cortisol-coded", kaygı verici veya stresli durumları tanımlıyor.

Dilbilimci Grant Barrett, yetişkinlerin gençlerin kullandığı her kelimeyi benimsemek zorunda olmadığını hatırlatarak, "Bırakın gençlerin bazı gizemleri kalsın. Bu argo, onların arkadaşlık kurma ve kimlik geliştirme süreçlerinin bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.