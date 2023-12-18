Sosyal medyada anonim olmak ciddi ruhsal sorunlara işaret ediyor olabilir

Yeni yapılan bir çalışmaya göre, sosyal medyada fotoğraflara ve videolara bakıp beğenmemek akıl hastalığının bir işareti olabilir.



Central China Normal University'deki araştırmacılara göre, sosyal medya platformlarını "pasif" şekilde kullanan kullanıcıların "aktif" olarak kullananlara kıyasla sosyal anksiyeteden muzdarip olması daha olası.



Ekip 500'den fazla üniversite öğrencisi üzerinde akıl sağlığı ve sosyal medya kullanımı hakkında yaptıkları araştırmalar sonucunda "anonim" olanların gündelik yaşamlarındaki alışılmadık durumlardan daha çok kaygı duyduklarını ortaya çıkardı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve hayatı hakkında paylaşım yapan kişilerin ise sosyal destek talep etmekten korkmadığı ve gelişmiş arkadaşlık ilişkilerine sahip olduğu belirlendi.

571 KATILIMCI SORULARI CEVAPLADI



Çin'de yaşayan 571 katılımcıyı içeriyor ve 2022 yılının Mayıs ve Temmuz ayları arasında gerçekleştirildi.



Araştırma kapsamında katılımcılar açıklık, aktif ve pasif sosyal medya kullanımı, kişisel gelişim ve sosyal anksiyete hakkında soruları cevapladı.



Açıklık kavramının ölçülebilmesi için katılımcılardan argümanları puanlamaları istendi. Kuvvetle karşı oldukları argümanlara 1 puan ve kuvvetle katıldıkları argümanlara ise 5 puan verdiler. Bu argümanların arasında, "Kendimi hayal gücü yüksek biri olarak görüyorum." ve "Kendimi yaratıcı biri olarak görüyorum." gibi ifadeler de vardı.



Araştırmanın sosyal medya kullanımı kısmında katılımcılara ne sıklıkla paylaşım yaptıkları, fotoğraf ve videolara tepkği verdikleri ve etkileşime geçtikleri soruldu.



AKTİF KULLANIM BİLGİ ÜRETİYOR, PASİF KULLANIM BİLGİ TOPLUYOR

Çalışma aktif kullanmanın, paylaşım yapmak veya arkadaşlarına yorum yapmak gibi iletişimi artıran ve "bilgi üreten" davranışlar anlamına geldiğini gösteriyor.



Pasif kullanım ise başkalarının paylaşımlarına bakmak ama etkileşime geçmemek gibi iletişim eksikliği yaratan ve "bilgi toplayan" davranışları temsil ediyor.



Kişisel gelişim kısmında ise katılımcılara kendilerini ne kadar zeki bir insan olarak değerlendirdikleri soruldu.



Sosyal anksiyeteye odaklanan son kısımda ise, " Kalabalık gruplar beni geriyor.", "Yeni ortamlarda utangaçlığımı üzerimden atmam zaman alıyor." gibi argüman puanlama soruları vardı.

PASİF KULLANICILAR KENDİLERİNİ AÇAMIYOR

Ekip, aktif kullanıcıların kendilerini başkalarına tanıtma ve geri bildirim alma konusunda rahat hissettiklerini tespit etti.



Bununla birlikte pasif kullanıcılar kendini açma ve sosyal etkileşimden yoksundur, bu da başkalarıyla yüksek kaliteli ilişkiler kurmalarına engel olabilir.