Sosyal medyada duygulandıran fotoğraf: Yaşlı adamın elleri boş kaldı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları Türkiye dahil 125’in üzerinde görülürken toplan vaka sayısı 200 bini aştı, ölü sayısı 8 bini geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsün yeni salgın merkezi olarak tanımladığı Avrupa’da ise önlemler gittikçe sıkılaştırıyor.

Avrupa kıtasında şu ana kadar yaklaşık 80 bin vaka sayısı tespit edilirken ölü sayısı 4 bine yaklaştı. Bu nedenle Avrupa Birliği sınırlarını vatandaşı olmayan ülkelere kapattı, İngiltere vatandaşlarına 30 günlük seyahat yasağı getirdi. İspanya, İtalya ve Fransa ise sokağa çıkmayı sınırlandırdı. Durum böyle olunca halk akın akın marketlere akın ederken, vakaların yoğun olduğu bölgelerde raflar tamamen boş kaldı.

SOSYAL MEDYADA DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF



İngiltere’nin Surrey kontluğuna bağlı Epsom şehrinde yerel bir markette çekilen fotoğraf, corona virüs salgınında neden panikle hareket edilmemesi gerektiğini kanıtlar niteliğinde. Mağaza sahibi Lauren Taylor tarafından çekilen fotoğrafta, yaşlı bir adamın elinde alışveriş listesiyle boş raflar arasında kala kaldığını görünüyor.

"UTANÇ VERİCİ"



“Hüzünlü” fotğraf paylaşıldıktan kısa bir süre sonra viral oldu. Yüzlerce kullanıcı insanların alışveriş yaparken başka insanların ihtiyaçlarını da hesaba katması gerekti,ği yorumunu yaptı. Yaşlı insanların corona virüse karşı daha riskli bir konumda bulunduğu düşünüldüğünde yaşanılan durumun utanç verici olduğu belirtildi.



Avustralya’da bulunan bir market ise paniğe kapılarak fazla alışveriş yapmalarını engellemek makarna, un, tuvalet kağıdı gibi yoğun talep gören ürünlerin satışına sınır koydu. Corona virüsün yayıldığı ülkeler arasında olan Avustralya'da tespit edilmiş 220 vaka bulunuyor.



AVUSTRALYA’DA BİR MARKET SATIŞLARA SINIR KOYDU



Öte yandan, boşalmış market rafları salgının en bilinen karelerinden biri haline geldi. Avustralya’da süpermarket zincirlerinden Coles and Woolworth pirinç, un, antiseptik temizleyici, tuvalet kağıdı, ıslak mendil ve peçetelere alım kotası koyduğunu duyurdu.



Şirket ayrıca daha önce fazladan satın alınan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasında aracı olacağını açıkladı.



VİRÜS FIRSATÇILARINA SUÇ ÜSTÜ