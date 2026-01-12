Sosyal medyada "geçici Venezuela Devlet Başkanı" Trump

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'daki sayfasının bir örneğinin değiştirilmiş halini paylaşan ABD Başkanı'nın hamlesi, “ABD'yi ben yönetiyorum” açıklamasına gönderme olarak yorumlandı.

3 Ocak 2026 günü ABD güçleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bir operasyon düzenlemiş ve eşiyle birlikte Maduro'yu kaçırarak ABD'ye getirmişti. Operasyonun ardından yaptığı açıklamalarda ABD'nin bir süre Venezuela'yı yöneteceğini söyleyen Trump, bir başka konuşmasında da kendisinin kararları verdiğini söylemişti.

Venezuela'da Maduro'nun ardından yardımcısı Delcy Rodriguez geçici başkan olarak yemin etmişti.