Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı: Trump, Musk'ın ayaklarını öptü!

ABD Başkanı Donald Trump 'ın dünyanın en zengin insanı Elon Musk 'ın ayaklarını öptüğü yapay zeka tarafından oluşturulan video, pazartesi günü ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı (HUD) merkezindeki televizyon ekranlarında izinsiz olarak oynatıldıktan sonra internette viral oldu. Trump'ın Musk'ın çıplak ayak parmaklarını öptüğü ve ayaklarına masaj yaptığı sahte videoda, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntünün üzerine "GERÇEK KRAL ÇOK YAŞA" ifadesi eklenmiş. Video, pazartesi günü Washington DC'deki bakanlık binasında gerçekleşen bir siber saldırının ardından sosyal medyada yayıldı.

6,4 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



Sosyal medya paylaşımları, saatler içerisinde toplamda 6,4 milyondan fazla kez görüntülendi.



Musk'ın "gerçek kral" olarak tanımlandığı yapay zeka videosu, Trump'ın yakın zamanda Truth Social'dki bir paylaşımında kendisine "kral" demesine gönderme yapıyor olabilir.



Bakanlık merkezinde oynatılan videodan sorumlu kişilerin kimliğinin ortaya çıkıp çıkmayacağı veya sonuçlarının ne olacağı belirsiz. Musk'ın Trump üzerindeki etkisi ise gelecekte de eleştiri ve siyasi tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.