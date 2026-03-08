Sosyal medyada Türk-İspanyol fırtınası: Başbakan Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

Sanchez'in Türk bayraklı paylaşımı 128binden fazla beğeni aldı.

Miting sırasında ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının hedef alındığı ve “Savaşa hayır” sloganlarının atıldığı kaydedilirken, İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'da bu savaşı en sert eleştiren siyasi lider olarak öne çıkıyor.

Özellikle savaşın başlangıcıyla X'te yapılan paylaşımlarla beraber Türk ve İspanyol X kullanıcıları birbirlerinin paylaşımlarını görmeye ve etkileşime geçmeye başlamışlardı. Türk-İspanyol etkileşiminin hızla büyümesi dikkat çekmiş ve sosyal medyada öne çıkan gündem başlıklarından biri olmuştu.