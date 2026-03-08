Sosyal medyada Türk-İspanyol fırtınası: Başbakan Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
08.03.2026 09:12
İspanya Başbakanı'nın X paylaşımı
Sosyal medya platformu X'te son haftalarda artan Türk-İspanyol etkileşimine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de katıldı. İspanya başbakanı X üzerinden Türk payraklı bir paylaşım yaptı.
Sanchez, liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Soria kentindeki mitinginden Türk bayrağının yer aldığı bir video paylaştı. İspyanya Başbakanı “Soria mitinginden bana gönderilen anlar. Türk Twitter topluluğuna selamlar.” yazdı.
Sanchez'in Türk bayraklı paylaşımı 128binden fazla beğeni aldı.
Miting sırasında ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının hedef alındığı ve “Savaşa hayır” sloganlarının atıldığı kaydedilirken, İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa'da bu savaşı en sert eleştiren siyasi lider olarak öne çıkıyor.
Özellikle savaşın başlangıcıyla X'te yapılan paylaşımlarla beraber Türk ve İspanyol X kullanıcıları birbirlerinin paylaşımlarını görmeye ve etkileşime geçmeye başlamışlardı. Türk-İspanyol etkileşiminin hızla büyümesi dikkat çekmiş ve sosyal medyada öne çıkan gündem başlıklarından biri olmuştu.