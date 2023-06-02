Sosyal medyada yeni kabus: Bayılma Oyunu (Ailelere uyarı!)

"Mavi Balina" ve "Momo" adlı oyunların ardından "Blackout Challenge" (Bayılma Oyunu) dünyayı alarma geçirdi.

ABD'de, sosyal medyada yer alan Bayılma Oyunu isimli içerik nedeniyle çocuğunu kaybeden annelerden biri olan Annie McGrath, YouTube'daki içerikler konusunda ebeveynleri uyardı.



YoutTube'da seyrettiği nefes tutma oyunu yüzünden 2018'de, 13 yaşındaki oğlu Griffin'i kaybeden McGrath, ABD'de kamu bağışlarıyla desteklenen yayın kuruluşu NPR'a yaptığı açıklamada, "Çok geç olana kadar bir şeylerin ters gittiğini bilmiyordum." dedi.



Wisconsin eyaletinin Madison kentinde yaşayan acılı anne, oğlunun kurbanı olduğu nefes tutma oyunu hakkında, "Zorluklar olduğunu duymuştuk. Ama ölümcül olanların olduğunu hiç bilmiyordum." ifadesini kullandı.

ABD'li anne, YouTube, TikTok gibi sosyal medya ortamlarında, benzer şekildeki tehlikeli içerikler yüzünden hayatını kaybeden çocukların sayısının çok yüksek olduğunu, fakat seslerini yeterince duyuramadıklarını anlattı.



"Bu, buzdağının sadece görünen kısmı. Bildiğimiz tek şey, haberlere çıkan veya birbirini bulan insanlar." diyen McGrath, YouTube'un ana firması Alphabet'in hissedarlarına karşı bir konuşmaya hazırlandığını, sosyal medya şirketinin zararlı içeriklerini kaldırmayan denetim komitesinin üçüncü taraflarca incelenmesi çağrısında bulunacağını belirtti.