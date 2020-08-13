Sosyal mesafe uyarısı yapan garsona 11 müşteri saldırdı

ABD'de bir restorana gelen müşteriler kendilerine sosyal mesafe uyarısı yapan 17 yaşındaki garsona saldırdı. Genç garsonun açılan kaşına dikiş atıldı.

ntv.com.tr 13.08.2020 - 08:02

Sosyal mesafe uyarısı yapan garsona 11 müşteri saldırdı

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Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını kendi kurallarını ortaya koydu.

Covid-19 pandemiyle gelen yeni yaşam düzenine herkes alışamadı.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde müşteriler bir garsona saldırdı.

ABD basınında çıkan haberlere göre Baton Rouge'deki bir restorana giren 11 müşteri yan yana oturmak istedi. Restoranda garsonluk yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, müşterilere sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Yan yana oturmak isteyen müşteriler garsona saldırdı. Bir saldırganın yerde duran ıslak zemin tabelasını garsonun suratına vurduğu belirtildi. Kaşı açılan garsona hastanede dikiş atıldı.

Restorandaki işinden ayrılan genç garson için bir kitlesel fonlama sitesinde bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyada şimdiye kadar 7 bin 700 dolardan fazla bağış yapıldı.

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