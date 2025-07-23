South Park ile Paramount arasında dev anlaşma

İlk kez 1997 yılında seyirciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana bir fenomen haline gelen animasyon dizisi South Park yapımcıları Trey Parker ve Matt Stone, medya devi Paramount ile 1,5 milyar dolarlık dev bir yayın anlaşmasına imza attı.

Los Angeles Times’ın haberine göre, anlaşma, dizinin küresel yayın haklarının Paramount+ platformuna taşınmasını kapsıyor.

HER YIL 300 MİLYON DOLAR

Park County Production şirketi aracılığıyla yapılan anlaşma kapsamında, Paramount her yıl South Park’ın yayın hakları için 300 milyon dolar ödeyecek. Beş yıllık anlaşmanın toplam değeri ise 1,5 milyar doları buluyor.



Paramount’tan ya da yapımcı şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Haberin, South Park’ın bağlı olduğu Comedy Central kanalında 27. sezonunun Çarşamba günü başlayacak olmasıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.



South Park, ilk kez Ağustos 1997’de Paramount’a ait Comedy Central kanalında yayınlanmaya başlamıştı.