Rus Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu, Rus medyasına verdiği röportajda Türkiye ve Rusya arasında ilişklere değindi.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya'nın popüler "Moskovski Komsomolets" gazetesine demeç veren Şoygu'ya "2015 yılında Türk askeri bizim bombardıman uçağımızı düşürmüştü. Günümüzde ise biz Türkiye'ye en yeni silahları satıyoruz. Devlet çıkarları önemli ancak günün birinde bu silahlar bize karşı çevrilemez mi?" sorusu yöneltildi.

Şoygu eski bir Rus atasözüyle yanıt vererek “Aslında siz soruda yanıtı da vermiş oldunuz. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Sizin söylediklerinize eski atasözümüzü eklemek isterim; Komşu seçilmez. Siz eşinizi, arkadaşlarınızı seçebilirsiniz. Ancak komşunuzu seçemezsiniz. Komşularla iyi geçinmeye çalışmak gerek. Ortak alanlarda bir şekilde ortak yol bulmak gerek. Günümüzde Rusya ile Türkiye'nin ortak çıkar ve terör belası gibi tehdit noktaları bulunuyor. Ortak tehdit olarak tarif ettiğim terörist sürülerine karşı pratikte gözlendiği gibi birlikte mücadele etmek daha verimli oluyor" dedi.



“HAYALİM SİBİRYA’YA DÖNMEK”



Şoygu, en büyük hayalinin, kentler inşa etmek için Sibirya’ya dönmek olduğunu söyledi.

En büyük hayalinin Sibirya’ya dönmek olduğunu ifade ederek, “Sibirya’ya dönmek, bu benim hayalim. Gerçekleşeceğinden eminim Gençlik yıllarıma dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı. "Sibirya’ya geri dönüp orada bir kent, hatta 2 kent daha kurmayı çok isterim diyen Rus Bakan, Sovyetler Birliği dönemine nostalji duyduğunu sözlerine ekleyerek, “Şu anki yaşamımızda da ne mutlu bize ki Komsomolsk-na-Amure, Krasnoyarsk ve Sayano-Şuşensk hidroelektrik santralleri, Baykal-Amur Demiryolu, İrkutsk bölgesindeki dev tesisler, Bratsk Hidroelektrik Santrali gibi devasa projeleri hayata geçirmek için yeniden yer var. Bu tür projeler olmadan gençlere yaratıcılık duygusu aşılamak zor. İnsanların ne kadar içtenlikle bu tesisleri inşa etmeye gittiklerini hatırlayınız” ifadelerini kullandı.