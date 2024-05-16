Soykırım davası başladı: Güney Afrika İsrail'e karşı ek tedbir istedi

İsrail'e açılan soykırım davasında iki gün sürecek duruşma başladı. Dünya Mahkemesi'nden "Filistin halkının yok edilmeye devam etmesi" gerekçesiyle İsrail'e karşı ek tedbirler isteyen Güney Afrika, soykırımın "yeni ve korkunç bir evreye" girdiğini belirtti.

Soykırım davası başladı: Güney Afrika İsrail'e karşı ek tedbir istedi

'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda, 'nın 'e açtığı soykırım davasının yeni duruşması başladı.

Güney Afrika, İsrail'e karşı ek geçici tedbir talebinin ardından 2 gün sürecek duruşmada konuşma yaptı.

Mahkemesi'nden "Filistin halkının yok edilmeye devam etmesi" gerekçesiyle İsrail'e karşı ek önlemler isteyen ülke, İsrail'in Refah'taki eylemlerinin Gazze'nin tamamen yok edileceği bir oyunun parçası olduğunu bildirdi.

Ayrıca İsrail soykırımının "yeni ve korkunç bir evreye" girdiğini ifade etti.

İsrail'in, Gazze'deki soruşturmaları engelleyemeyeceğini söyleyerek, "Kendini savunma hakkı sınırsız şiddet veya açlığı meşrulaştırma hakkı vermez. İsrail Birleşmiş Milletlerin üst düzey mahkemesinin kararlarına uymak yerine Refah'ı bombalayarak mahkemeye meydan okuor ve 1,5 milyon insanın güvenliğini tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Soykırım davası başladı: Güney Afrika İsrail'e karşı ek tedbir istedi - 1
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