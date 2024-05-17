Soykırım davasında 2. gün | İsrail'den Gazze savunması

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasında duruşmalar devam ediyor.



Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda dün başlayan duruşmalar bugün ikinci gününde.

Reuters'ın bildirdiğine göre bugün sunum yapan İsrail heyeti, mahkemeye Güney Afrika'nın davasının "gerçeklerden ve koşullardan tamamen kopuk olduğunu" söyledi.

Davanın "soykırım gibi iğrenç bir suçlamayı alay konusu yaptığını" söyleyen heyet, İsrail'in Gazze savaşını ı̇stemediğini, saldırı altında olduğunu, kendı̇sı̇nı̇ ve vatandaşlarını savunmak ı̇çı̇n savaştığını savundu.

Refah'ın ise “devam eden terör faalı̇yetlerı̇nı̇n odak noktası ve Hamas'ın kalesı̇” olduğunu tekrarladı.

Yargıçlardan Güney Afrika'nın Filistin topraklarından çekilme talebini reddetmelerini isteyen İsrail, "Gazze savaşı trajik ama soykırım değil" dedi.

Duruşma, İsrail karşıtı protestolar nedeniyle bir süreliğine kesintiye uğradı.