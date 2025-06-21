Soykırım, yolsuzluk ve bitmeyen iktidar: Netanyahu'nun kanlı mirası

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırının emrini veren Binyamin Netanyahu, Gazze'deki savaş suçlarının baş mimarı.



Sivillere yönelik birçok katliamın ve yasadışı yerleşim birimi kararlarının altında onun imzası var.



Netanyahu, ilk başbakanlığı döneminden bu yana rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.



30 yaşın altındaki İsraillilerin gördüğü tek başbakan o.



Kimilerinin "Gazze kasabı" olarak adlandırdığı, "Bibi" olarak da anılan Netanyahu, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı.



Eski bir özel kuvvetler komandosu ve eski bir diplomat olan Netanyahu, 21 Ekim 1949'da Tel Aviv'de doğdu, dünyaya geldiğinde İsrail devleti kurulalı bir buçuk yıl olmuştu.

KUDÜS'TE BÜYÜDÜ, AMERİKA'DA YAŞADI

Kudüs'te büyüyen Netanyahu, ergenlik yıllarını sağcı bir ideolog olan babasının Yahudi tarihi dersleri verdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi.



1967'de, 18 yaşındayken İsrail ordusuna katıldı ve kısa sürede komando oldu. Komutanı, daha sonra başbakanlık koltuğunu kaptıracağı Ehud Barak'tı.

ARAP-İSRAİL SAVAŞI'NDA YÜZBAŞIYDI



Netanyahu, 1973 Arap-İsrail savaşında yüzbaşı olarak görev yaptı. Terhis olduktan sonra rotasını yeniden ABD'ye çevirdi. MIT'de işletme, Harvard Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu.



1976'da en büyük ağabeyi Yoni, Uganda'ya kaçırılan bir Air France uçağının yolcularını kurtarmak için düzenlenen operasyonda öldü. Bu kayıp, rotasını siyasete çevirmesine yol açtı.



1982'de İsrail'in ABD'deki diplomatik misyonuna katıldı. 1984'te İsrail'in Birleşmiş Milletler büyükelçisi olarak atandı ve bu görevi 4 yıl boyunca sürdürdü.



1988'de İsrail'e döndü ve siyaset sahnesine girdi. Sağcı Likud partisinden Knesset Üyesi seçildi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Birinci İntifada, Körfez Savaşı ve Madrid Barış Konferansı sırasında bu görevdeydi.

