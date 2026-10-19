Söylenti sosyal medyada yayıldı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un beyin kanaması geçirmiş olabilir

İngiliz magazin gazetesi The Sun, 19 Ekim'de yayımladığı haberinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ağır bir beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve acil tedavi için Çin 'e götürüldüğü yönündeki söylentileri aktardı.

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda ise Kuzey Kore liderinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ancak söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama ya da bağımsız kanıt bulunmuyor.

ÇİN'DE TEDAVİ EDİLDİĞİ İDDİASI

The Sun'ın haberine göre, sosyal medyadaki paylaşımlarda Kim Jong-un'un Kuzey Kore'deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle Çin'in başkenti Pekin'e götürüldüğü ileri sürüldü.

Kim'in burada Peking Union Medical College Hastanesinde acil tedavi altına alındığı iddia edildi.

Çin veya Kuzey Kore makamları, Kim'in hastaneye kaldırıldığına ilişkin herhangi bir doğrulama yapmadı.

ÖLDÜĞÜ İDDİASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

İddiaların yayılmasında, Çin Demokrasi Partisi Başkanı olarak tanınan Wanjun Xie'nin X hesabından yaptığı paylaşımlar etkili oldu. Xie, Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiğini ve tedaviye rağmen hayatını kaybettiğini öne sürdü. Paylaşımlarda, Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore'de yönetim krizi yaşanabileceği ve Çin'in ülkeye asker gönderdiği de iddia edildi.

Ancak ölüm haberi, Çin askerlerinin Kuzey Kore'ye gönderildiği ve ülkede yönetimin değiştiği yönündeki iddiaların hiçbiri bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

SON OLARAK 11 EKİM'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kim Jong-un, son olarak 11 Ekim'de başkent Pyongyang'daki Ulusal Savunma Devrimi Müzesinin açılışında görüntülenmişti.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA tarafından 13 Ekim'de yayımlanan fotoğraflarda Kim'in eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte müzeyi gezdiği görülmüştü.

Reuters ve Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı da söz konusu ziyareti haberleştirmişti.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Kim Jong-un'un sağlık durumu daha önce de çeşitli söylentilere konu olmuştu.

Özellikle 2020 yılında kamuoyu önünde bir süre görünmemesinin ardından öldüğü veya komaya girdiği yönünde iddialar gündeme gelmiş, ancak Kuzey Kore lideri daha sonra yeniden görüntülenmişti.

The Sun'a konuşan Kuzey Kore uzmanı Benedict Rogers da geçmişte benzer söylentilerin ortaya çıktığını hatırlattı.

Rogers, Kuzey Kore yönetiminin Kim'in sağlık durumuna ilişkin yeni görüntüler yayımlayabileceğini belirterek, ölüm iddialarını doğrulayacak işaretlerin henüz görülmediğine dikkat çekti.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

Kim Jong-un'un öldüğü yönündeki iddialar doğrulanmış değil.

Kuzey Kore yönetiminden de iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.