Sözleşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Ronaldo boşanırlarsa Georgina'ya servet ödeyecek

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve yeni eşi Georgina Rodriguez bir evlilik sözleşmesi imzaladı.

Bu sözleşme kapsamında, İspanyol-Arjantinli model ve influencer, boşanma halinde aylık yaklaşık 100 bin euro tutarında ömür boyu nafaka alacak.

Aylık önemli gelirin yanı sıra, yasal anlaşma özellikle çiftin gayrimenkul varlıklarının dağıtımını ele alıyor. Bu bölümdeki en dikkat çekici nokta, Madrid'deki seçkin La Finca sitesinde bulunan aile malikanesinin mülkiyetinin otomatik olarak devredilmesi.

Aile için önemli anlara ev sahipliği yapmış ve milyonlarca dolarlık piyasa değerine sahip olan bu konut, romantik ilişkinin sona ermesi durumunda Georgina'nın mülkü haline gelecek.

Portekiz futbolunun efsanevi ismi Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, 11 Ağustos 2026'da Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen özel bir sivil törenle evlenerek ilişkilerinde yeni bir sayfa açtılar.

2016'dan beri birlikte olan çiftin, beş çocukları ve yakın aile üyelerinin huzurunda yemin ettikleri bildirildi. 41 yaşındaki Ronaldo, Instagram'da çiftin ellerinin ve alyanslarının fotoğrafını paylaşarak evliliği doğruladı.

32 yaşındaki Rodríguez için ise bu evlilik, Madrid'de Gucci satış asistanı olarak çalışmaktan model, girişimci, televizyon kişiliği ve dünyanın en tanınmış sosyal medya figürlerinden biri olmaya uzanan olağanüstü bir yolculuğun doruk noktası oldu.