Space X'in Falcon9 roketi uzayda infilak etti: 344 fırlatma sonra ilk kaza

Fırlatmanın ardından ikinci aşama roket motorda ateşleme arızası yaşandığı bildirildi. Kamera kayıtlarında, roketin dış gövdesinde çok miktarda buz biriktiği görülüyor.

Araçtan ayrılan starlink uyduları istenen yörüngeye ulaşamadı. İkinci aşama roketin uzayda "infilak ettiği" açıklandı.

Sığ bir yörüngeye yerleştirilen 20 Starlink uydusu Dünya atmosferine yeniden girecek ve yanacak.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan bildiride, SpaceX arızanın nedenini araştırıp, roketi tamir edene ve FAA'nın onayını alana kadar yere indirileceğini söyledi. Bu süreç, arızaya ve düzeltme planına bağlı olarak birkaç hafta veya ay sürebilir.