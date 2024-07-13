Space X'in Falcon9 roketi uzayda infilak etti: 344 fırlatma sonra ilk kaza

Space X'in Falcon9 roketi 344 fırlatmanın ardından ilk kez kırıma uğradı. İnsansız uçuşta starlink uydularını yörüngeye taşıyan roket, teknik arızanın ardından uzayda infilak etti.

Space X'in Falcon9 roketi uzayda infilak etti: 344 fırlatma sonra ilk kaza

Fırlatmanın ardından ikinci aşama roket motorda ateşleme arızası yaşandığı bildirildi. Kamera kayıtlarında, roketin dış gövdesinde çok miktarda buz biriktiği görülüyor.

Araçtan ayrılan starlink uyduları istenen yörüngeye ulaşamadı. İkinci aşama roketin uzayda "infilak ettiği" açıklandı.

Sığ bir yörüngeye yerleştirilen 20 Starlink uydusu atmosferine yeniden girecek ve yanacak.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan bildiride, SpaceX arızanın nedenini araştırıp, roketi tamir edene ve FAA'nın onayını alana kadar yere indirileceğini söyledi. Bu süreç, arızaya ve düzeltme planına bağlı olarak birkaç hafta veya ay sürebilir.

Space X'in Falcon9 roketi uzayda infilak etti: 344 fırlatma sonra ilk kaza - 1

Kaza, 2016'dan beri 344 fırlatmanın ardından Falcon 9 roketlerinin ilk kırım olayı olarak kayıtlara geçti.

Astronotlarını istasyonuna taşımak için Falcon 9 roketlerini kullanan NASA ise açıklama yapmaktan kaçındı.

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