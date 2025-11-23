SpaceX, 28 Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine yerleştirdi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 28 Starlink uydusunu başarıyla yörüngeye gönderdi.

Fırlatma, dün gece ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir uzay üssünde gerçekleştirildi. Uyduları taşıyan Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden fırlatıldı. Görevin amacı, uyduları alçak Dünya yörüngesine yerleştirmekti.

Ayrılma aşamasının ardından roketin ilk bölümü, SpaceX’in “Of Course I Still Love You” (Elbette Seni Hâlâ Seviyorum) adlı drone gemisine iniş yaptı. Drone gemisi Pasifik Okyanusu’nda konuşlandırılmıştı.

BOOSTER TESTLERİNDE HÜSRAN

Spacex, dün NASA'nın Ay’a insan göndermeyi hedefleyen Artemis programı kapsamında geliştirdiği Starship roketiyle ilgili bir talihsizlik yaşamıştı.

Starship roketinin test uçuşlarında defalarca çeşitli kaza ve arızalar yaşayan, 10'uncu test uçuşunda başarılı olan şirket, roket için geliştirilen devasa birinci kademe güçlendiricinin (booster) testlerinde başarısız oldu.

Teksas’ta yapılan bir test sırasında, SpaceX’i izleyen LabPadre grubunun yakınlaştırılmış canlı yayınında güçlendiricinin aniden büküldüğü ve yan taraflarından gaz bulutu çıktığı görüldü. Bu durum, bir patlamanın dış gövdeyi parçaladığını gösteriyordu.

SpaceX yaptığı açıklamada, gaz sistemi basınç testi sırasında bir “anomali” yaşandığını doğruladı ve yaralanma olmadığını bildirdi. Şirket, aksaklığın güçlendiricinin yapısal dayanımının test edilmesinden önce meydana geldiğini söyledi. Şirket, bu güçlendiriciyi gelecek yılın başında yapılacak 12’nci Starship gösteri uçuşunda kullanmayı umuyordu. Ancak arıza, bu hedefi zora sokabilir.