SpaceX, ABD istihbarat teşkilatı için casus uydu ağı kuruyor

ABD istihbarat servislerinde görevli kaynaklara göre, SpaceX, ABD'nin casus uyduları yöneten istihbarat teşkilatı Ulusal Keşif Bürosu (NRO) ile 2021 yılında 1,8 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.



SpaceX, ABD istihbarat ve askeri projelerine son dönemlerde yüksek katılım gösteriyor.



Son zamanlarda Pentagon, SpaceX gibi şirketlerle iş birliği kurarak kara kuvvetlerini desteklemeyi amaçlayan uydu sistemlerine yatırım yapmaya başladı.

DÜNYANIN HER YERİNDEKİ HEDEFLERİ TESPİT EDECEK



Kaynaklar, programın başarılı olması durumunda ABD hükümetinin ve ordunun dünyanın her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini önemli ölçüde artıracağını söylüyor.



Geçtiğimiz haftalarda da Ukrayna Savaşı'nda Starlink uydu bağlantısının kullanılmasıyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı.

1,8 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME



Wall Street Journal, şubat ayında, programın amaçları ayrıntılandırılmadan, bilinmeyen bir istihbarat teşkilatı ile SpaceX arasında 1,8 milyar dolarlık gizli bir "Starshield" sözleşmesi imzalandığını bildirdi.



Sözleşme, alçak yörüngede sürü halinde çalışabilen, dünya görüntüleme yetenekleri taşıyan yüzlerce uyduya sahip güçlü yeni bir casus sistemini içeriyor.



Bir sözcü uydu ağı hakkında, "Ulusal Keşif Bürosu, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yetenekli, çeşitli ve dayanıklı uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştiriyor" yorumunda bulundu.

Yeni uydu ağının ne zaman devreye gireceği ve başka hangi şirketlerin kendi sözleşmeleriyle programa dahil olacağı belirsizliğini koruyor.