SpaceX ve Tesla birleşiyor mu? Elon Musk: İyi bir fikir olacağını düşünüyorum
21.10.2026 02:26
Elon Musk, SpaceX ile Tesla'nın olası birleşme için komiteler kurduğunu belirtti
SpaceX ile Tesla CEO'su Elon Musk, iki şirketin olası bir birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu, ancak bu komitelerin henüz bir anlaşmaya varmadığını bildirdi.
Musk, SpaceX'in üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlamasının ardından düzenlenen konferansta, analistler ve yatırımcıların sorularını yanıtladı.
Şirketin Tesla ile birleşeceğine yönelik haber ve beklentilere ilişkin soru üzerine Musk, "Hem SpaceX hem de Tesla, hissedarların talebi üzerine bu fikri tartışmak için özel komiteler kurdu." diye konuştu.
Musk, çıkar çatışması dolayısıyla kendisinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bu komitelerin görüşmelerinde yer almadığını belirtti.
“BİRLEŞMENİN KESİN OLACAĞINI VARSAYMAK ABARTI OLUR”
Birleşme kesin olacak gibi bir varsayım yapılmaması gerektiğini dile getiren Musk, "Sanırım bazı insanlar SpaceX ve Tesla birleşmesinin kesin olduğunu varsayıyor, bence bu abartılı bir ifade olur. Birleşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ama günün sonunda hissedarların bunu desteklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Musk, iki şirketin birleşebilmesi için, tüm Tesla hissedarlarının yüzde 50'sinin oyunun gerektiğini, bunun da aşılması zor bir eşik olduğunu anlattı.
Özel komitelerin herhangi bir şart üzerinde henüz anlaşmaya varmadığını kaydeden Musk, "Açıkçası varacaklarının da bir garantisi yok." dedi.
SpaceX ile Tesla'nın birleşmesinin büyük bir değer yaratacağına inandığının altını çizen Musk, yapay zeka, çip tasarımı, robotik, yörüngeye kütle taşıma gibi konulardaki işbirliğinden çok fazla kazanım sağlayabileceklerini anlattı.
Musk, "Dolayısıyla bunun iyi bir fikir olacağını düşünüyorum, ama bu her iki şirketin özel komitelerine kalmış bir durum. Ortaya bir şey çıkarmaları ve ardından bunun hissedarların oyuna sunulması gerekiyor." şeklinde konuştu.
SPACEX'İN GELİRİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 161 ARTTI
Haziran ayında halka arz edilen SpaceX, 2026'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 161 artarak 14,6 milyar dolara ulaştı. SpaceX, 2025'in üçüncü çeyreğinde 5,6 milyar dolar gelir elde etmişti.
Segmentler bazında incelendiğinde, 2026'nın üçüncü çeyreğinde SpaceX'in yapay zeka alanından elde ettiği gelir yıllık yüzde 830 artarak 7,6 milyar dolara tırmandı.
Bağlantı segmentindeki gelir de aynı dönemde yüzde 69 artarak 5,2 milyar dolara, uzay alanından elde edilen gelir yüzde 6 artışla 1,8 milyar dolara ulaştı.
ŞİRKET 4,4 MİLYAR DOLAR KAR ETTİ
SpaceX'in net karı ise yılın üçüncü çeyreğinde 4,4 milyar dolar oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,05 milyar dolar net zarar kaydetmişti.
Şirketin hisse başına karı, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 35 sent olarak hesaplandı. SpaceX, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 36 sent zarar etmişti.
SpaceX'in hem geliri hem de karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
YAPAY ZEKA SERMAYE HARCAMALARI 16 MİLYAR DOLARI AŞTI
Şirketin üçüncü çeyrekte toplam sermaye harcamaları 19,6 milyar doları bulurken, yapay zeka sermaye harcamaları 16 milyar doların üzerine çıktı.
SpaceX, bu yıl ocak-eylül döneminde 113 fırlatma gerçekleştirdi. Yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı 11 binin üzerine çıktı ve Starlink kapsama alanına sahip ülke sayısı 174'e ulaştı.
Haziran sonunda 12 milyon olan Starlink abone sayısı, eylül sonu itibarıyla 13,6 milyona yükseldi.
Şirketin bilançosuna dair açıklamasında, yapay zeka yerine "süper zeka" ifadesini kullanması dikkati çekti.
SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk da şirketin finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen yatırımcı konferansında, 2027 yılı sonunda 500 milyar dolar ila 1 trilyon dolar arasında yıllık gelir öngördüğünü belirtti.