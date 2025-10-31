SpaceX'ten NASA'ya Ay görevi için yeni plan önerisi

SpaceX, perşembe günü yaptığı açıklamada, NASA’ya astronotları Ay’a götürmek için Starship roketini kullanacak daha sadeleştirilmiş bir görev planı önerdiğini duyurdu. Bu adım, ajansın müteahhitlerine bu on yıl bitmeden Çin’den önce Ay yüzeyine ulaşmaları için daha hızlı ilerleme çağrısı yapmasının ardından geldi.



Şirket, internet sitesinde Starship’in ilerlemesini anlatan ayrıntılı bir blog yazısında şunları belirtti:



“Son çağrılara yanıt olarak, mürettebat güvenliğini artırırken Ay’a daha hızlı dönüş sağlayacağına inandığımız sadeleştirilmiş bir görev mimarisi ve operasyon konseptini NASA ile paylaştık ve resmi olarak değerlendiriyoruz.”

NE OLMUŞTU?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Geçici Yöneticisi Sean Duffy, SpaceX'in 2,9 milyar dolarlık İnsanlı İniş Sistemi (HLS) anlaşması planında gecikme yaşandığını belirterek "(SpaceX) planın gerisinde kaldı. Başkan (Trump), Çinlilerin önüne geçtiğimizden emin olmak istiyor" demişti. Duffy, bu sözleşmeyi katılıma açmak istediğini ve diğer firmaların yarışmasına izin vereceğini duyurmuştu.

NASA'nın bu adımı, 2021'de Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le imzalanan 2.9 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmek istediği şeklinde yorumlanmıştı.

Söz konusu anlaşmada SpaceX'in geliştirdiği dünyanın en büyük roketi Starship'in Artemis III görevi kapsamında astronotları yeniden Ay'a indirmesi planlanıyor.