Spam kutusunu kontrol etti: Piyangodan 3 milyon dolar kazandığını öğrendi

ABD'de ilginç bir olay yaşandı. Michigan eyaletinde yaşayan Laura Spears, piyangodan 3 milyon dolar (yaklaşık 40,6 milyon lira) kazandığını e-posta hesabındaki spam kutusunu kontrol ettikten sonra öğrendi.

55 yaşındaki Spears, ikramiyenin yüz milyonlarca dolara yükseldiğini öğrendikten sonra geçen çevrimiçi bir Mega Millions bileti satın almıştı.



Spears, piyango yetkililerine, "Birisinden gelen kayıp bir e-postayı arıyordum, bu yüzden e-posta hesabımdaki spam klasörünü kontrol ettim. İşte o zaman piyangodan bir ödül kazandığımı söyleyen bir e-posta gördüm.Okuduğuma inanamadım, bu yüzden Mega Millions hesabıma giriş yaptım” dedi.

ERKEN EMEKLİ OLMAYI PLANLIYOR



Bununla birlikte Spears artık erken emekli olmayı planladığını ve e-postalarını daha dikkatli takip edeceğini sözlerine ekledi:



"Michigan Piyangosu'nu güvenli gönderenler listeme ekledim.”



Diğer taraftan, ABD’de rami olarak yapılan Mega Millions çekilişinin piyango biletleri 45 eyalette iki dolara satılıyor. 2018'de, Güney Carolina'da 1,6 milyar dolarlık rekor bir ikramiye tek kişiye çıkmıştı.

AVCILAR'DAN FİRÜZKÖY'E KAYARAK GİTTİ