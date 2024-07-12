Spartacus'ün Roma ordusu ile savaştığı destansı yer bulundu

Arkeologlar, İtalya'da ormanlık bir alanda köle isyanı lideri ve gladyatör Spartacus ve adamlarına karşı destansı "çarpışma" sırasında Roma ordusunun kullandığı taş duvarı ortaya çıkardı.



Taş duvar, Calabria'nın güneyindeki Dossone della Melia ormanında 3 kilometre boyunca uzanıyor.



Araştırmacılar, duvarın ve ona eşlik eden hendeklerin, M.Ö. 71 yılında Spartacus ve isyan eden birliklerini kontrol altına almak amacıyla Romalı general Marcus Licinius Crassus tarafından inşa ettirilen yapıların bir parçası olduğunu tespit etti.



Duvarın varlığını bilen fakat öneminden emin olamayan çevre sakinleri arkeologları bilgilendirdi.

1,5 KİLOMETRE BOYUNCA UZUYOR



Arkeologlar, bölgeyi incelemek için gelişmiş radar ve lazer tarama yöntemlerinin yanı sıra toprak örneği analizi kullandı. Duvara paralel olarak uzanan derin bir hendeğin, şu anda yosunla kaplandığını ve yaklaşık 1,5 kilometre boyunca uzandığını tespit edildi.



Fossa ve agger (hendek ve höyük) savunma sistemi Roma inşaatının karakteristik özelliklerinden biridir.



Örneğin tarihçiler, Julius Caesar'ın bugün Fransa'da bulunan Avericum kuşatması sırasında yükselttiği 100 metre genişliğinde ve 24 metre yüksekliğindeki bir höyük belgelemişti.

"BÜYÜK BİR SAVAŞ YAŞANDI"



İtalya'da yeni ortaya çıkarılan alanda arkeologlar ayrıca kılıç sapları, büyük kavisli bıçaklar, cirit uçları ve bir mızrak ucu da dahil olmak üzere birkaç kırık demir silah buldular.



Amerika Arkeoloji Enstitüsü'ne göre bulgular, bölgede büyük bir çatışmanın yaşandığını gösteriyor.



Arkeologlar, Spartacus'un Crassus'un kurduğu tuzaktan kurtulmak için duvara saldırmış olabileceğini iddia ediyor.

"ÇARPIŞMANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER"



Spartacus ve yaklaşık 70 köle gladyatör, Üçüncü Köle Savaşı sırasında Roma güçlerini yendiler.



İtalya Kültür Bakanlığı'ndan arkeolog Andrea Maria Gennaro, "Duvar boyunca bulunan silahları incelemeye başladık ve en çok geç Cumhuriyet dönemine ait silahlara benziyorlar. Çarpışmanın yaşandığı yeri tespit ettiğimize inanıyoruz" diye konuştu.