Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı Andrea Nahles'ten Türkiye açıklaması geldi.
Alman basınına konuşan Andrea Nahles "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak, Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir" dedi.
Türkiye'nin boş verilecek bir NATO üyesi olmadığını belirten Nahles, "Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulması, herkesin çıkarına" ifadelerini kullandı.
SPD'den Türkiye açıklaması
NTV HaberDünya
Almanya'da hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanı Andrea Nahles, Alman hükümetinin, Türkiye'ye yardım edebileceğini söyledi.
Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı Andrea Nahles'ten Türkiye açıklaması geldi.