Spor salonunda nitrojen gazı faciası: 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Fransa’nın başkenti Paris’te bir spor salonunda gerçekleşen kriyoterapi seansı facia ile sonuçlandı. Şehrin doğu merkezindeki On Air isimli spor salonunda çalışan 29 yaşındaki bir kadın, nitrojen gazı sızıntısı sonucu boğularak hayatını kaybetti. Olayda 34 yaşındaki başka bir kadın kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma alındı.



Polis soruşturmasına yakın kaynaklar, ölümün sabah saatlerinde tamir edilen soğuk terapi odasında yaşanan bir nitrojen sızıntısından kaynaklandığını belirtti. Renksiz ve kokusuz olan nitrojen gazı, kriyoterapi uygulamalarında aşırı soğuk bir atmosfer yaratmak amacıyla kullanılıyor.



150 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay, Pazartesi günü yerel saatle 18.30 sularında acil ekiplerin spor salonuna ulaşmasıyla ortaya çıktı. İki kadının yere yığıldığını gören çevredekiler tarafından yardım çağrısı yapıldığı, kadınları kurtarmaya çalışan üç kişinin de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bina tamamen boşaltılarak 150 kişi tahliye edildi.



OTOPSİ VE TOKSİKOLOJİ ANALİZİ YAPILACAK

Paris savcılığı, olayla ilgili iş sağlığı müfettişleri ve polisle birlikte soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılık, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi ve toksikolojik analizlerin yapılacağını açıkladı.



KRİYOTERAPİ UYGULAMASI TARTIŞILIYOR

Özellikle sporcular arasında kas iyileştirme ve iltihap azaltma amacıyla yaygın olarak kullanılan kriyoterapi, -110 derece ile -140 derece arasında değişen sıcaklıklara maruz kalmayı içeriyor. Ancak uzmanlar, yöntemin faydalarının henüz bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmadığına dikkat çekiyor.



DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLE SONUÇLANMIŞTI

Bu olay, kriyoterapinin ölümle sonuçlanan ilk vakası değil. 2015 yılında Las Vegas’ta benzer bir uygulama sırasında 24 yaşındaki bir kadın kriyoterapi odasında donarak ölmüş, cesedi ertesi gün bulunmuştu.



Avrupa Endüstriyel Gazlar Derneği, 2018 yılında yayınladığı raporda kriyoterapide kullanılan sıvı nitrojenin oksijen tükenmesine ve boğulmaya yol açabileceği uyarısında bulunmuş ve bu tür uygulamaların mutlaka gözetim altında yapılması gerektiğini belirtmişti.