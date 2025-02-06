Spor yaparken içtiği enerji içeceği sonu oluyordu: 4 kez kalp krizi geçiren genç kız yaşam destek ünitesine bağlandı

Akciğerleri ve kalbi de oldukça kötü durumda olan talihsiz kız, hastanede geçirdiği 2 haftanın sonunda mucizevi bir şekilde iyileşti.



Enerji içeceğinin 20 yaşındaki genç kadında ani bir sağlık sorununa yol açıp açmadığı kesin olarak bilinmiyor ancak daha önce yapılan birçok araştırma, enerji içeceklerinin aşırı tüketiminin taşikardi, miyokard enfarktüsü ve ölüm gibi kardiyovasküler olaylarla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.