Spor yaparken içtiği enerji içeceği sonu oluyordu: 4 kez kalp krizi geçiren genç kız yaşam destek ünitesine bağlandı
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Jazmin Garza, antrenman öncesinde içtiği enerji içeceği sonrası ölümle burun buruna geldi. Kısa süre içinde vücudu kasılan ve burnu kanayan Garza, aniden yere yığıldı. 4 kez kalp krizi geçiren genç kız, ilk etapta erkek arkadaşının yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.
Kasım ayında erkek arkadaşı Isaac Ayala birlikte gittiği spor salonunda ağırlık kaldırmaya başlamadan önce enerji içeceğinden bir yudum alan Jazmin Garza, bir anda bayıldı. Erkek arkadaşı, genç kızın yanına koştuğunda Garza'nın nefes almadığını fark etti. Kız arkadaşına kalp masajı yaparak hayata döndüren Isaac Ayala, Jazmin Garza'yı apar topar hastaneye götürdü. Sağlık çalışanları, 20 yaşındaki genç kızın zayıf kalbini defibrilatörle yeniden çalıştırmayı başardı.
4 kez kalp krizi geçirdikten sonra midesi ve böbrekleri işlevini yitirmeye başlayan Jazmin Garza'nın yaşam destek ünitesine bağlanmasına karar verildi.
Akciğerleri ve kalbi de oldukça kötü durumda olan talihsiz kız, hastanede geçirdiği 2 haftanın sonunda mucizevi bir şekilde iyileşti.
Enerji içeceğinin 20 yaşındaki genç kadında ani bir sağlık sorununa yol açıp açmadığı kesin olarak bilinmiyor ancak daha önce yapılan birçok araştırma, enerji içeceklerinin aşırı tüketiminin taşikardi, miyokard enfarktüsü ve ölüm gibi kardiyovasküler olaylarla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.
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