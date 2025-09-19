Spotify'a askeri yatırım tepkisi: Ünlü müzik grubu şarkılarını çekti
Massive Attack, Spotify CEO’su Daniel Ek’in askeri yapay zeka şirketi Helsing’e yaptığı 600 milyon euroluk yatırımı protesto ederek müziklerini platformdan kaldırdıklarını açıkladı.
İngiliz psikedelik grup Massive Attack, Spotify CEO’su Daniel Ek’in askeri yapay zeka şirketi Helsing’e yaptığı 600 milyon euroluk yatırımını protesto etmek amacıyla müziklerini platformdan çekti.
Grup, çalışmalarından elde edilen gelirin ölümcül teknolojilere fon sağlamasının sanatçılar üzerinde “ahlaki ve etik bir yük” oluşturduğunu belirtti.
Haziran ayında Ek’in girişim sermayesi şirketi Prima Materia, Helsing’in son finansman turuna liderlik etmişti. Helsing’in yazılımı, savaş alanındaki sensör ve silah sistemi verilerini analiz ederek gerçek zamanlı askeri kararları bilgilendirmek için yapay zeka teknolojisi kullanıyor. Ek aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı.
Massive Attack, bu adımın yanı sıra 400’den fazla sanatçı ve plak şirketinin İsrail’de müziklerini engellediği “No Music for Genocide” girişimine de katıldığını duyurdu. Grup, Instagram paylaşımında tarihi bir emsal olarak Güney Afrika’daki apartheid dönemini göstererek, sanatçılara İsrail’e karşı benzer bir duruş sergileme çağrısında bulundu.
"SANATÇILAR OLARAK DİSTOPİK TEKNOLOJİLERE FON SAĞLAYAMAYIZ"
Grubun açıklamasında, “Sanatçılar olarak, yaratıcı çabalarımızın ölümcül, distopik teknolojilere fon sağlamasını kabul edemeyiz. Artık yeter, fazlasıyla yeter. Başka bir yol da mümkün” ifadeleri yer aldı.
Spotify, Massive Attack’in tepkisine yanıt olarak, şirketin Helsing ile tamamen ayrı olduğunu vurguladı. Helsing ise teknolojisinin yalnızca Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki savunmasına odaklandığını ve Gazze’de kullanılmadığını belirtti.
Massive Attack’in hamlesi, Avustralyalı King Gizzard and the Lizard Wizard, Kanadalı Godspeed You! Black Emperor ve ABD’li Deerhoof gibi grupların ardından gelen büyük çaplı bir protesto niteliğinde. Grup, Bandcamp üzerinden müziklerini yayınlama seçeneğine sahip olamayacak olmasını da duyurdu.
“Soykırım İçin Müzik Yok” kampanyasına katılan diğer sanatçılar arasında MJ Lenderman, Rina Sawayama, Erika de Casier ve Faye Webster gibi isimler bulunuyor. Massive Attack, müzisyenlerin baskı altında olmadan seslerini duyurabilmesi için kurulan sendikanın da aktif bir destekçisi konumunda.