Spotify'a askeri yatırım tepkisi: Ünlü müzik grubu şarkılarını çekti

"SANATÇILAR OLARAK DİSTOPİK TEKNOLOJİLERE FON SAĞLAYAMAYIZ"



Grubun açıklamasında, “Sanatçılar olarak, yaratıcı çabalarımızın ölümcül, distopik teknolojilere fon sağlamasını kabul edemeyiz. Artık yeter, fazlasıyla yeter. Başka bir yol da mümkün” ifadeleri yer aldı.



Spotify, Massive Attack’in tepkisine yanıt olarak, şirketin Helsing ile tamamen ayrı olduğunu vurguladı. Helsing ise teknolojisinin yalnızca Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki savunmasına odaklandığını ve Gazze’de kullanılmadığını belirtti.



Massive Attack’in hamlesi, Avustralyalı King Gizzard and the Lizard Wizard, Kanadalı Godspeed You! Black Emperor ve ABD’li Deerhoof gibi grupların ardından gelen büyük çaplı bir protesto niteliğinde. Grup, Bandcamp üzerinden müziklerini yayınlama seçeneğine sahip olamayacak olmasını da duyurdu.



“Soykırım İçin Müzik Yok” kampanyasına katılan diğer sanatçılar arasında MJ Lenderman, Rina Sawayama, Erika de Casier ve Faye Webster gibi isimler bulunuyor. Massive Attack, müzisyenlerin baskı altında olmadan seslerini duyurabilmesi için kurulan sendikanın da aktif bir destekçisi konumunda.