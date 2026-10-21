Spotify'dan yapay zeka adımı. 50 milyondan fazla parça öneri listesinden çıkarıldı

Spotify 'dan yapılan yazılı açıklamada, yapay zeka çağında sanatçıları ve dinleyicileri aldatıcı içeriklerden korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu yıl yapay zeka tarafından üretilen ve "düşük kaliteli içerik ve spam olarak" sınıflandırdığı 50 milyondan fazla parçanın öneri sisteminden çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, platformun kurallarını ciddi veya tekrarlayan şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle 75 milyondan fazla spam içerikli parçanın da platformdan tamamen kaldırıldığı kaydedildi.

Dinleyicilerin atladığı, dinlemediği veya duymak istemediğini belirttiği parçaların incelendiği ve bunların önemli bölümünün düşük kaliteli yapay zeka içeriği ya da spam olarak tanımlandığı aktarılan açıklamada, son 6 ayda öneri sisteminde yapılan güncellemelerle bu tür içeriklerin azaltıldığı ve gerçek sanatçılar tarafından üretilen müziklere daha fazla yer verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Spotify'ın düşük kaliteli yapay zeka içeriği ve spam tespitinde dinleyici etkileşimi ve geri bildirimleri, yükleme alışkanlıkları, meta veriler ve üçüncü taraf yapay zeka tespit araçlarından elde edilen bilgileri birlikte değerlendirdiği belirtildi.

YAPAY ZEKA İÇERİKLİNİ ÖNLEMEK İÇİN ARAÇLAR DEVREDE

Açıklamada, sanatçıları korumak ve dinleyicilerin dinledikleri içerikler hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak amacıyla son bir yılda çeşitli araçların da devreye alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, sanatçıların yapay zekanın hangi rollerde ve enstrümanlarda kullanıldığını belirtebildiği "AI Credits" özelliğinin nisanda kullanıma sunulduğu, sanatçıların her gün on binlerce kredi bilgisi gönderdiği aktarıldı.

Spotify'da 300 binden fazla sanatçının doğrulandığı, bu sanatçıların dinleyicilerin platformda aradığı isimlerin yüzde 99'undan fazlasını temsil ettiği ve doğrulananların yüzde 70'inden fazlasının bağımsız sanatçılardan oluştuğu belirtildi.

Yapay zeka tarafından oluşturulduğu değerlendirilen sanatçı kimliklerini işaretleyen "AI Persona" etiketlerinin de binlerce profilde kullanıldığı, bu profillerin dinleyici tarafından takip edilmesi gibi istisnalar dışında editoryal ve algoritmik önerilerden varsayılan olarak çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 2024'ten bu yana uygulanan, telif geliri elde edebilmek için bir parçanın en az 1000 dinlenmeye ulaşmasını gerektiren eşiğin, insan sanatçıları yapay zeka tarafından üretilen içerik dalgasına karşı korumada önemli rol oynadığı ifade edildi.