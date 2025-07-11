Srebrenitsa: 7 kurbanın cenazesi 30 yıl sonra anıt mezara taşındı
Avrupa’nın orta yerinde yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 30 yıl geçti, ancak yeni toplu mezarlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kimliği tespit edilen 7 kişinin cenazesi daha toprağa verilecek.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'teki soykırımın 7 kurbanının yeşil çuhaya sarılı tabutları, defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.
Sırp güçlerinin en az 8 bin 372 Boşnak sivili katlettiği soykırımın 30'uncu yıl dönümünde toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa taşındı.
9 Temmuz'da yola çıkarak Potoçari'ye götürülen ve eski fabrika binasına konulan tabutların taşınması sırasında kurbanların yakınları gözyaşı döktü.
19 YAŞINDA KATLEDİLDİLER
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki anma törenlerinde defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic.
Bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.
Bu yıl toprağa verilecek 7 kişinin isimleri şöyle: Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic.
Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek.
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