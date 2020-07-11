Srebrenitsa soykırımının 25'inci yıldönümü

Anma töreni konuşmalar ve videolu mesajlarla başlayacak. Töreninin ardından kimlik tespiti yeni tamamlanan soykırım kurbanları için cenaze töreni düzenlenecek.



İsimleri tek tek okunacak olan kurbanlar tabutlarla Potoçari Mezarlığı'nda defnedilecekleri yere götürülecek. 9 kişi soykırımdan 25 yıl sonra toprağa verilecek.



11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın Sırp birlikler tarafından ele geçirilmesiyle soykırımda 8 bin 372 Boşnak öldürüldü.



Srebrenitsa soykırımı, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük katliam olarak nitelendiriliyor. Soykırımın baş sorumlularından Ratko Mladiç 10 yıllık firarın ardından 2011'de yakalanmıştı.



Lahey'de yargılanan Mladiç müebbet hapisle cezalandırıldı. Srebrenitsa soykırımı aradan 25 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kapanmayan yarası olarak kalmayı sürdürüyor.

