Srebrenitsa soykırımının üzerinden 26 yıl geçti

Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa soykırımı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kanayan yarası olmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenler törenlerle anılacak. Çeyrek asır sonra kimlik tespiti tamamlanan 19 kişi de toprağa verilecek.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 11.07.2021 - 08:25

Srebrenitsa soykırımının üzerinden 26 yıl geçti

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Bugün İkinci Dünya Savaşı'ndan yıllar sonra Avrupa'nın göbeğinde yaşanan Srebrenitsa soykırımının 26'ıncı yıldönümü.

19 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Bu yıl kimlikleri tespit edilen kurbanlardan en genci öldürüldüğünde 16; en yaşlısı ise 63 yaşındaydı.

19 kurban bugün düzenlenecek törenle son yolculuğa uğurlanacak. Toprağa verilme işleminin ardından anıt mezarlıkta defnedilenlerin sayısı ise 6 bin 671'e ulaşacak.

11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürülmesi, Avrupa tarihinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en büyük katliam olarak nitelendiriliyor.

Soykırımın baş sorumlularından Ratko Mladiç, 16 yıllık firarın ardından 2011'de yakalanmıştı. Lahey'de yargılanan Mladiç, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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