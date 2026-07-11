Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 31 yıl geçti

Bosnalı Sırpların, Srebrenitsa 'da Müslüman Boşnaklara yönelik düzenlediği katliamın üzerinden 31 yıl geçti. Sırpların uyguladığı soykırımın yol açtığı acılar hala çok taze.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin hunharca katledildiği Srebrenitsa soykırımı , aradan 31 yıl geçmesine rağmen hala kanayan bir yara olmaya devam ediyor.

8 BİNDEN FAZLA BOSNALI ÖLDÜRÜLDÜ

Bosnalı Sırp güçleri, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Bosnalı Müslümanı katletti. Aradan, yıllar geçse de hayatını kaybedenlerin yaşadığı acı hala ilk günkü gibi taze.

Bosnalı Sırplar, Ratko Mladiç komutasında Srebrenitsa'yı abluka altına aldı. Srebrenitsa, Sırp ablukasından 2 yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge olarak ilan edilmişti. Bosnalı Sırpların zulmünden kaçan binlerce sivil buradaydı.

ÖLÜM YOLU OLDU

Srebrenitsa'nın işgal edilmesinin ardından şehirde yaşayan Müslümanların bir bölümü, bugünkü şehitliğin tam karşısında bulunan eski akümülatör fabrikasında konuşlanan Hollanda askerlerine sığınırken bir kısmı da orman yolundan Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmayı seçti. Orman yolunu seçenlerin de Hollandalı askerlere sığınanların da kaderi aynı oldu.

Yaşanan büyük katliamlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da anılan orman yolunu seçen binlerce Boşnak, Sırp askerlerin kurduğu pusularda öldürüldü.

SOYKIRIM KARARI VE TEPKİLER

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılındaki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım " olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Ratko Mladic, ICTY'de görülen davada, aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi.

Aynı mahkeme, 2016'daki kararında ise Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki eski lideri Radovan Karadzic'e Srebrenitsa soykırımı dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi.

10 KURBAN DAHA BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Soykırım kurbanlarından 10'u daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 31. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirilecek.

Anma törenine başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden üst düzey devlet yetkilileri, büyükelçiler, davetliler ve soykırım kurbanlarının yakınları katılacak.