Sri Lanka, ekonomik kriz nedeniyle askeri gücünü azaltacak

Sri Lanka, yüzleştiği en ağır ekonomik kriz nedeniyle savunma harcamalarında kesintiye giderek asker sayısını 2024'e kadar azaltacağını duyurdu.

Sri Lanka, ekonomik kriz nedeniyle askeri gücünü azaltacak

Savunma Bakan Yardımcısı Premitha Bandara Thennakoon yaptığı yazılı açıklamada, 2024'e kadar mevcut asker sayısını 200 bin 783'ten 135 bine düşürmeyi planladıklarını belirtildi.

Açıklamada asıl amacın 2030'a kadar teknik ve taktik açıdan sağlam ve iyi dengelenmiş bir savunma gücü oluşturmak olduğu kaydedildi.

'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken geçen yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu temerrüde düşürmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına varmıştı.

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