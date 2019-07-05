Yüksek Mahkemenin kararı, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın 4 kişinin idamına onay vermesinin ardından geldi.



Cumhurbaşkanı Sirisena, geçen hafta yaptığı açıklamada, 4 uyuşturucu satıcısı hakkında verilen idam kararlarını onayladığını ve idamların kısa sürede infaz edileceğini açıklamıştı.



Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Sirisena’nın idam cezalarının infazının ertelenmesine ilişkin uygulamaya son vermesini eleştirmiş, 4 uyuşturucu mahkumunun idam edilmesini onaylayan kararına karşı olduğunu belirtmişti.



21 MİLYON NÜFUSLA ÜLKEDE 300 BİN BAĞIMLI VAR



Sirisena, 21 milyon nüfuslu ülkede 3 yüz bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve hapishanelerdeki 24 bin mahkumun yüzde 60’ının uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılandığını belirtmişti.



Ülkedeki cezaevlerinin kapasitesinin 11 bin kişi olduğu belirtiliyor.



Son idam cezasının 1976'da infaz edildiği Sri Lanka'da, mahkemelerin verdiği idam kararları 43 senedir uygulanmıyordu.



İngiltere, Fransa, Norveç ile Avrupa Birliği (AB), Sri Lanka’nın ölüm cezasını geri getirmesini kınamıştı.

