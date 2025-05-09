Sri Lanka’da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da içinde askeri personelin olduğu bir helikopterin düşmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetti.



Sri Lanka Hava Kuvvetleri’nden bir yetkili, “Bell 212” tipi helikopterin içindeki 10’u aşkın askeri personelle birlikte ülkenin iç kesimlerinde yer alan Maduru Oya bölgesinde düştüğü bilgisini verdi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Eranda Geeganage, helikopterden kurtarılarak hastaneye kaldırılan altı askeri personelin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.



Geeganage, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, helikopterin bir geçit töreni için görevlendirildiğini, özel kuvvetlerden dört, hava kuvvetlerinden iki kişinin öldüğünü bildirdi. Sözcü, kazanın olası sebepleri hakkında detay vermeyi reddetti.

