Sri Lanka'da 2019 yılında büyük bölümünü Budist Sinhalaların oluşturduğu seçmelerin oyuyla devlet başkanlığı koltuğuna oturan Gotabaya Rajapaksa'nın katılımıyla başkent Kolombo'da düzenlenen Bağımsızlık Günü'nün 72. yıl dönümü töreninde daha önceki hükümetin uygulamasının aksine ulusal marş, Sri Lanka'daki ikinci milli dili olan Tamilce okunmadı.



Rajapaksa ,askeri geçitlerin, hava şovlarının düzenlediği, halk danslarının gösteriminin yapıldığı törende yaptığı konuşmada, tüm toplulukların devlet başkanı olduğunu savundu ve "Etnik kimliğe, dine, hangi partiye yakın olduğuna ya da diğer farklılıklarına bakmaksızın tüm Sri Lanka ulusunu temsil ediyorum" ifadesini kullandı.



Sri Lanka'da terörizmin ya da aşırılıkçılığın hiçbir biçimine izin verilmeyeceğini vurgulayan Rajapaksa, tüm vatandaşların özgürlüklerini daha da güçlendirme sözü verdi.



Tören, Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı General Oleg Salyukov dahil 2 bin 500 civarında konuk tarafından izlendi.



Sri Lanka'da bir önceki hükümet, yıllar süren iç savaşın ardından ülkede etnik uyumu teşvik etmek amacıyla ulusal marşı Sinhalaca ve Tamilce okuyordu.



Tamil siyasetçiler Rajapaksa'dan bu uygulamanın sürdürülmesini talep etmişti.



SRİ LANKA'DA İÇ SAVAŞ YILLARCA SÜRDÜ



Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.



Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.



Sri Lanka, senelerdir, uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.



YENİ DEVLET BAŞKANI İNSAN HAKLARI İHLALLERİYLE SUÇLANIYOR



Sri Lanka ordusundan emekli bir asker olan Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.



Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenmişti.



Gotabaya Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.



Rajapaksa'nın idaresindeki Sri Lanka ordusu sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

