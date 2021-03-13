Sri Lanka'da burka giymek yasaklandı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bakan Weerasekaera, Kalutara kentinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, topluluk içerisinde peçe takmanın ülkenin ulusal güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi.



Weerasekaera, geçmişte Müslüman kadınların burka giymediğine işaret ederek halka açık yerlerde burka giyilmesini yasaklayan yönergeyi imzaladığını ifade etti.



Bakan Weerasekaera, ülkede kayıt altında olmayan medreselerin gerekli düzenlemeleri yapmadığı takdirde kapatılmasına yönelik adımların atılacağını da kaydetti.​