Sri Lanka'da dini tören sırasında fil saldırısına uğrayan 13 kişi yaralandı

Sri Lanka'nın Uva eyaletinde düzenlenen önemli bir dini ve kültürel etkinlik olan Ruhunu Kataragama Mahadevala alayı sırasında, bir filin saldırısına uğrayan 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Yetkililere göre filler, geçit törenlerinde çıkarılan yüksek sesten rahatsız oluyor.

Sri Lanka'da dini tören sırasında fil saldırısına uğrayan 13 kişi yaralandı

Yerel basında yer alan haberlere göre, 'nın güneyinde düzenlenen dini etkinlik sırasında, bir filin saldırısına uğrayan 13 kişi yaralandı.

Yerel İngilizce gazete The Sri Lanka Mirror'ın haberine göre, olay dün gece Uva eyaletindeki Kataragama'da düzenlenen önemli bir dini ve kültürel etkinlik olan Ruhunu Kataragama Mahadevala alayı sırasında meydana geldi.

Polis, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ve kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığını söyledi.

Dini festivaller sırasında yaşanan fil saldırıları, özellikle de katılımcılar tarafından çıkarılan yüksek sesler nedeniyle, ülkede nadir görülen bir durum değil.

Yetkililer fillerin sakin kalmasını sağlamak için insanları sık sık geçit törenleri sırasında yüksek ses çıkarmaktan kaçınmaya çağırıyor.

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