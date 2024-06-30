Sri Lanka'da ilginç olay: Balıkçılar denizde buldukları sıvıyı içti, 4 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'da dört balıkçı, denizde buldukları şişedeki bilinmeyen sıvıyı tüketmeleri sonucu hayatını kaybetti, iki balıkçının ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Sri Lanka'da ilginç olay: Balıkçılar denizde buldukları sıvıyı içti, 4 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi 'da bir grup balıkçı denizde buldukları şişenin içindeki sıvıyı tüketti. Ne olduğu bilinmeyen sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybederken, ikisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Denizcilerin, şişeleri adanın güney kıyısındaki Tangalle kasabasından yaklaşık 320 deniz mili ( 592 km) uzaklıkta, balık tutma gezisindeyken buldukları belirtildi. 

Sri Lanka Donanması gazetecilere, balıkçıların şişenin içinde olduğunu düşünerek içtiklerini açıkladı. 

Sri Lanka Balıkçılık ve Su Kaynakları Dairesi Genel Müdürü, donanmanın balıkçıları kıyıya geri getirmeye çalıştığını ifade etti. 

DİĞER EKİPLERE DE DAĞITMIŞLAR 

Balıkçıların tedavi için karaya dönmeleri için yeterli zaman olmadığı endişesiyle tıbbi yardım sağlandığı bildirildi.

Balıkçıların şişelerin bir kısmını bölgede faaliyet gösteren diğer ekiplere dağıttığı öğrenildi.

Olayın, başkent Colombo'ya yaklaşık 120 mil (193 km) uzaklıkta bulunan sahil kasabasında, hala hayatta olan denizcilerin karaya geri gönderilmesi çağrısında bulunan protestolara yol açtığı bildirildi.

Yetkililer şu anda şişelerin içeriğini araştırıyor.

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