Sri Lanka'da memurlara aç kalmayın izni

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da hükümet, kamu çalışanlarının haftalık izinlerini 3 güne çıkardı.

Ülkede yaklaşık bir milyon kamu sektörü çalışanı var. Yaklaşık 22 milyon insana ev sahipliği yapan ada ülkesi, 70 yılı aşkın süredir en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Kabineden yapılan açıklamada, "Üç gün izni olan kamu sektörü çalışanları, ülkedeki üretimi artırmak için tarımsal çalışma yapmaya teşvik edilecek" ifadelerine yer verildi.



Böylelikle tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.

Sri Lanka'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkede günlük 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Halk yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ülke, ciddi bir döviz sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu için gıda, yakıt ve ilaç gibi kritik ithalatları ödemekte zorlanıyor.