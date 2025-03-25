Sri Lanka'da tüberküloz: 2024 yılında 758 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Tüberküloz Kontrol ve Göğüs Hastalıkları Programı (NPTCCD) direktörü Pramitha Shanthilatha, 2024 yılında toplam 758 kişinin tüberkülozdan hayatını kaybettiğini açıkladı.



Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle konuşan Pramitha Shanthilatha, geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 9 bin tüberküloz vakası bildirildiğini ve çoğunun Batı Eyaletindeki Colombo Bölgesi'nde kaydedildiğini ifade etti. Shanthilatha konuşmasında, "2024'te 5 bin 291 erkek hastaya, 3 bin 259 kadın hastaya ve 250 çocuğa tüberküloz teşhisi konduğunu kaydettik. Sri Lanka 2030 yılına kadar tüberkülozu ortadan kaldırmak için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

