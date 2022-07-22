Sri Lanka'nın yeni başbakanı Dinesh Gunawardena oldu

Parlamentoda önceki gün milletvekilleri tarafından yapılan oylamada devlet başkanı seçilen Wickremesinghe, ülkenin yeni başbakanını belirledi.



Wickremesinghe, ülkenin eski Su Temini ve Drenaj, Eğitim ve Dışişleri Bakanı olan Gunawardena'yı başbakanlık görevine getirdi.



Devlet Başkanı Wickremesinghe'nin okul arkadaşı olan 73 yaşındaki Gunawardena, parlamentoda düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı.



Güvenlik güçleri, Sri Lankalı protestoculardan bazılarını gözaltına aldı.

BAZI PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI



Ekonomik ve siyasi krizdeki Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da güvenlik güçleri, ülkedeki hükümet karşıtı protestoların neredeyse merkezi haline gelen alana müdahale etti.



Asker ve polislerden oluşan güvenlik güçleri, devlet başkanlığı sarayı yakınlarında göstericilerin 104 gündür çadırlar kurarak protestolarını sürdürdükleri alana gece saatlerinde otobüs ve kamyonlarla geldi.



Alana giden yolları kapatan güvenlik güçleri, protestocuların çadırlarını söktü ve pankartları kaldırdı. Güvenlik güçleri, birkaç protestocuyu gözaltına aldı.



Sri Lanka'daki protestolar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?



Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılan ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa eden 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ardından 16 Temmuz'da Geçici Devlet Başkanı olan Ranil Wickremesinghe, 18 Temmuz'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.



Rajapaksa'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna gelecek ismi belirlemek üzere parlamentoda 20 Temmuz'da yapılan gizli oylamada, Ranil Wickremesinghe ülkenin en üst kademesindeki koltuğun sahibi olmuştu.