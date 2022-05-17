Stanford'dan yeni fakülte: Sürdürülebilirlik Okulu

Milyarder yatırımcı John Doerr ve eşi Ann Doerr tarafından Stanford Üniversitesi’ne bağışlanan 1,1 milyar dolarla Sürdürülebilirlik Okulu kuruluyor. “Doerr School of Sustainability” adı verilen okul, İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışacak ve bilimsel çözümler üretmeye odaklanacak. Stanford Başkanı Marc Tessier-Lavigne, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni okulun iklim değişikliğiyle ilgili politika üreteceğini ve dünyayı daha iyiye götürmek için neler yapılması gerektiğine odaklanacağını söyledi.

Normalde tek bir akademik birimde bir araya gelmeyen benzersiz bir dizi disiplini barındıracak fakültede, Stanford bünyesindeki farklı birimler de (Precourt Enerji Enstitüsü, Dünya, Enerji ve Çevre Bilimleri Okulu, Stanford Woods Çevre Enstitüsü, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Hopkins Marine Station Tesisleri) biraraya getirilecek.

MİLYARDERLER ARASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YARIŞI

﻿Amazon, Google ve Slack gibi teknoloji devlerinin yatırımcıları arasında olan ve şu anda risk sermayesi şirketi Kleiner Perkins'in başkanı olan John Doerr ile Khan Academy'nin yönetim kurulunda bulunan Ann Doerr’in bu desteği, okul tarihinin de en büyük bağışı oldu.



Aynı zamanda Doerr çifti, bu bağışla iklim değişikliğine yatırım yapan az sayıdaki milyarderler arasına girdi. 2020’de Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Bezos Earth Fund’a 10 milyar dolar bağışlayacağını açıklamıştı. Yine 2020’de Tesla’nın kurucusu Elon Musk da 100 milyon doları karbon azaltma teknolojilerine aktaracağını ifade etmişti. Bill ve Melinda Gates çifti de son olarak geçen kasımda 315 milyon doları, tarımsal araştırmalara ve iklim tehditlerine aktarmıştı.