Star Wars müziği ile protesto mahkemeye taşındı

Washington D.C.’de yaşayan Sam O’Hara, “Yıldız Savaşları” film serisinin ünlü “Imperial March” (İmparatorluk Marşı) müziğini çalarak yaptığı protesto sırasında gözaltına alınmasının ardından Ulusal Muhafız ve Washington polis mensuplarına dava açtı.

O’Hara, Başkan Donald Trump’ın başkentte asker konuşlandırma kararını protesto ederken Ulusal Muhafız askerlerini uzaktan kayda alıyor ve Darth Vader ile fırtına askerlerinin teması olarak bilinen marşı çalıyordu.

Protesto kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlenerek viral hale geldi.



"UZAK BİR GALAKSİDE DEĞİLİZ, ANAYASA BURADA GEÇERLİ"

Dava dilekçesine göre O’Hara, 11 Eylül’de Ohio Ulusal Muhafızlarından Çavuş Devon Beck’in devriyesi sırasında müziği çalmaya devam edince, Beck polisi arayarak O’Hara’nın “durdurulmasını” istedi.

O’Hara kısa süre sonra Metropolitan Polisi tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı, ancak herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.



Washington Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin (ACLU) desteğiyle açılan davada O’Hara, gözaltının Anayasa’nın ifade özgürlüğü ve keyfi tutuklama yasağı maddelerini ihlal ettiğini savunuyor.

Dava dilekçesinde esprili bir ifadeyle, “Bu tür bir devlet davranışı, çok uzun zaman önce, çok uzak bir galakside tolere ediliyor olabilirdi. Ama burada ve şimdi, Anayasa barışçıl protestoların susturulmasını yasaklar” denildi.



YARATICI PROTESTOLAR DALGA DALGA YAYILIYOR

Trump yönetiminin asker konuşlandırma kararına tepki olarak başkentte çok sayıda benzer mizahi protestolar düzenlendi.