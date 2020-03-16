Starbucks oturmayı yasakladı

Starbucks, ABD'deki mağazalarında oturmayı yasakladı. Yasağın nedeni tahmin edildiği gibi corona virüs...

ntv.com.tr 16.03.2020 - 16:55

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Corono virüs salgınına önlem alan firmalar arasına Starbucks da katıldı.

Geçtiğimiz hafta müşterilerin kendi bardaklarıyla kahve almasını yasaklayan Starbucks, şimdi de mağazalarında oturmayı yasakladı ve 'al-götür' modeline geçti.

Yapılan açıklamada, sosyal mesafe kuralına uymak ve virüsün yayılmasını engellemeye destek vermek için kafelerde oturmanın yasaklandığı belirtildi.

Starbucks, ABD ve Kanada'daki tüm şubelerinde en azından 2 hafta boyunca sadece 'al-götür' modeli ile hizmet verecek.

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